Veteranencomité eert hulphondentrainer

Bij KNGF Geleidehonden leidde de man uit Zaandijk de afgelopen vijf jaar 35 zogeheten buddyhonden op. Ⓒ ANP

DEN HAAG - De Witte Anjer Prijs is donderdag toegekend aan hulphondentrainer Herman Pestman. Het Nationaal Comité Veteranendag riep de prijs in het leven om mensen die zich inzetten voor veteranen in het zonnetje te zetten. Het is de eerste keer dat de publieksprijs wordt uitgereikt.