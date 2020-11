’Aanslag’ op werknemers fruitbedrijf

Familieadvocaat Taco van der Dussen vermoedt een aanslag en zegt tegen Omroep Gelderland dat de ’bedreigingen terroristische vormen aannemen. Het is heel ernstig’. De politie vermoedt in ieder geval brandstichting. Voorafgaand aan de brand is een knal gehoord.

Het fruitbedrijf De Groot Fresh Shop ligt al sinds 2019 onder vuur van criminelen na meerdere vondsten van ladingen cocaïne tussen het fruit. In het voorjaar van 2019 werd zelfs een keer 400 kilo ontdekt.

Zware dreigementen

De eigenaren ontvingen sindsdien sms’jes met zware dreigementen. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor het miljoenenverlies. Daarbij werd een miljoen euro geëist ter compensatie.

Een eigenaar leeft al onder zware beveiliging. Inmiddels zijn er vier verdachten, maar die zouden volgens Omroep Gelderland weer op vrije voeten zijn.

Het Openbaar Ministerie blunderde ook nog eens door een lijst met alle namen en adressen van werknemers aan het strafdossier toe te voegen, zo onthulde De Telegraaf november 2019. Volgens de raadsman wordt die lijst nu afgewerkt.

De twee ex-werknemers in het in brand gestoken huis in Hedel hebben rook ingeademd. Een van hen zou weer naar huis mogen, de ander is nog in het ziekenhuis. Burgemeester Henny van Kooten van Maasdriel maakt zich ernstige zorgen. „Waar eindigt dit, als een mensenleven niet telt?”

Waarschuwing

De groente- en fruitsector waarschuwde in 2016 al in De Telegraaf voor het gevaar dat gekoppeld is aan de exploderende smokkel van cocaïne. Bijna wekelijks wordt ergens coke gevonden tussen fruit. Eigenaren en werknemers vrezen voor geweld. Daarvan zijn al vele voorbeelden geweest: gijzeling, ontvoering en bedreiging.