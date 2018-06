Weer samenscholingsverbod in Venray

Volgens de gemeente worden ondernemers, winkelend publiek en bewoners geïntimideerd en bedreigd door een groep jongeren. Pogingen van de gemeente en de politie om de overlast op andere manieren aan te pakken, mislukten. Na aanhoudende klachten volgt nu een samenscholingsverbod.

Het verbod geldt voor de straten, stegen, portieken, portalen en pleinen bij het centrum. De maatregel gaat vrijdag in en duurt drie maanden. Het verbod maakt het makkelijker mensen op te pakken, die anders in een groep zouden wegduiken. Een aantal lastposten kreeg inmiddels een brief van de politie, waarin hun alvast de wacht wordt aangezegd: op hen wordt extra gelet.