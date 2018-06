Tsjechische president steekt enorme onderbroek in brand

Het 73-jarige staatshoofd reageerde daarmee op een actie van de kritische kunstenaarsgroep Ztohoven bijna drie jaar geleden. Deze hees indertijd een rode reuzenslip hoog in een vlaggenmast op de Praagse Burcht en zei erbij dat het een geschikt vaandel was voor een man die zich werkelijk nergens voor schaamt. De daders kregen een voorwaardelijke straf wegens vernieling.

De late wraak van Zeman was opmerkelijk. Het thema van zijn persconferentie was namelijk niet aangekondigd. Dat leidde tot wilde speculaties. Bij de wedkantoren werd erop gegokt dat Zeman zijn aftreden zou bekendmaken, iemand amnestie zou verlenen of zijn vakantieplannen voor de zomer zou onthullen. Op een broekverbranding had niemand ingezet.

„Ik denk dat de tijd nu wel voorbij is om in de politiek de vuile was buiten te hangen”, zei Zeman strijdvaardig tegen zijn opponenten. Hij kreeg in januari als president een tweede termijn voor vijf jaar.