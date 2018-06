F-35’s schieten in Italië de lucht in

Bij de vliegtuigfabriek in het Italiaanse Cameri rollen de eerste Europese F-35’s van de band. Ⓒ Leonardo

Cameri - Het politieke besluit tot aanschaf nam vijftien jaar in beslag, maar sinds de JSF of F-35 is gekozen tot het nieuwe Nederlandse jachtvliegtuig, zit er vaart in het project en de productie. Vanuit de vliegtuigfabriek in het Italiaanse Cameri schieten de eerste Europese F-35’s kant en klaar de lucht in. Een exclusief kijkje bij de assemblage van de Nederlandse F-35’s.