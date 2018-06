Oppositie vraagt onderzoek naar dividendtaks

De afschaffing van de belasting op de winstuitkering aan aandeelhouders van bedrijven is afgesproken in het regeerakkoord. De oppositie is er van meet af aan zeer kritisch over, omdat de maatregel zo'n 1,4 miljard euro kost en vooral ten goede zou komen aan buitenlandse overheden en investeerders.

Volgens Snels heeft het kabinet, ondanks herhaalde verzoeken vanuit de Kamer, tot dusver niet duidelijk kunnen maken welke voordelen afschaffing van de dividendbelasting nu daadwerkelijk oplevert voor de economie. Daarom wil hij dat de Rekenkamer zich erover uitspreekt.

Snels opperde dat vorige week al, maar staat mogelijk sterker met de gehele oppositie achter zich. Dat de coalitiepartijen zijn verzoek niet lijken te willen steunen, hoeft niet te betekenen dat het onderzoek er niet komt. De Rekenkamer bepaalt zijn eigen agenda.