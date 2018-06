Hoop voor geplaagde ambtenaren na flexflop

Deze krant onthulde de grote frustratie van ambtenaren bij de ministeries van Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat. Die zitten met enkele andere overheidsdiensten in een relatief nieuw gebouw aan de Rijnstraat 8 in Den Haag, waar er voor elke twee ambtenaren gemiddeld circa één bureau is. Het leidt ertoe dat de overheidsdienaren ruziën om een plekje en ambtenaren keren regelmatig teleurgesteld huiswaarts omdat er geen bureau voor ze beschikbaar is.

Ollongren, verantwoordelijk voor de Rijksambtenaren, reageert dat zij ook vindt dat overheidsdienaren voldoende plekken moeten hebben. Momenteel hanteert zij de norm van 70 werkplekken op 100 ambtenaren. Een werkplek kan, tot frustratie van de bewoners van Rijnstraat 8, ook een ’zitje’ op de gang betekenen en niet een volwaardig bureau.

Voorlopig moeten ambtenaren het echter nog stellen met het beperkte aantal plekken. Ollongren gaat de norm van 70 werkplekken op 100 ambtenaren de komende tijd tegen het licht houden en bekijkt of een werkplek dan ook echt een bureau moet zijn. „Als die norm knelt, gaan we die aanpassen.”

Groen lampje bij koffieautomaat

De minister zegt dat er ook al aanpassingen in het gebouw aan de Rijnstraat zijn gedaan. Ambtenaren lachen daar om. Recent is hen in een sessie naar verluidt verteld wat er dan allemaal verbeterd zou zijn. Om de drukte bij het koffieautomaat te bestrijden, gaat er bijvoorbeeld voortaan een groen lampje branden als de warme drank klaar is. Op die manier moet het koffieritueel sneller verlopen. Het is een druppel op een gloeiende plaat voor de ambtenaren die gewoon een werkplek willen hebben.

In Den Haag wordt er sowieso hartelijk gelachen om het hele verhaal. Zo zeggen ambtenaren dat koffietentjes rondom het ministerie op de Rijnstraat goede zaken doen omdat overheidsdienaren daar maar gaan zitten werken, dan zijn ze in elk geval in de buurt als die ene belangrijke vergadering start. Ook is er leedvermaak dat het uitgerekend de ambtenaren van Buitenlandse Zaken treft, een groep die bij andere ambtenaren niet zo populair is. „Die zijn als ambassademedewerker in Afrika de koning te rijk en dan komen ze terug en krijgen ze niet eens een bureau”, proest een overheidsdienaar het uit.

