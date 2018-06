Wethouder Herrema treedt af na telefoontjes vanaf toilet

Eerder deze week werd bekend dat de lokale krant Almere Deze Week een officiële klacht indiende tegen de wethouder omdat hij een verslaggever lastig zou hebben gevallen. Via Facebook Messenger stuurde hij berichten naar een verslaggever en hij belde hem vanaf het toilet. De verslaggever zou onder meer een grote boodschap van Herrema, eerder wethouder voor de PvdA in Amsterdam, hebben gehoord.

De verslaggever heeft Herrema hierover later aangesproken. Hij zou toen hebben gereageerd met de woorden: „Hoop niet dat je rode oortjes hebt gekregen.”

Verstoorde werkrelatie

Volgens de krant was de werkrelatie met de wethouder daardoor verstoord waarop een officiële klacht ingediend bij burgemeester Franc Weerwind.

Weerwind stelde daarop een onderzoek in, de uitslag daarvan is nog niet bekend. Herrema houdt volgens Omroep Flevoland de eer aan zichzelf en zegt slachtoffer te zijn van ‘trial by media’.