Bomdreiger Den Bosch is man (38) uit Den Haag

De melding kwam rond 20.00 uur. De man had volgens de politie in een trein een tas achtergelaten en geroepen dat er een bom in zat. De politie ging met veel personeel in de omgeving op zoek naar hem. Bij het station liepen veel agenten met kogelwerende vesten, explosievenverkenners en onderhandelaars. De trein werd leeggemaakt en uitgekamd.

„Het arrestatieteam verkent voor alle zekerheid het station en het treinstel”, tweette de politie. „Ook zijn we in gesprek met diverse mensen en conducteurs. We kijken ook of er beschikbare camerabeelden op en rondom het station zijn.”

Uiteindelijk werd de man aangetroffen in de omgeving van het station. De man, een 38-jarige man uit Den Haag, bleek de tas nog bij zich te hebben, maar daar zat niets explosiefs in. Ook in de trein is geen bom gevonden. De man is gearresteerd. Wat zijn motief was, is nog onduidelijk.

Al het treinverkeer, dat vanwege de dreiging werd stilgelegd, komt vanaf een uur of tien weer op gang.

Ⓒ Lauraine van der Werff

Onze verslaggever Bert van Doorn was bij het station en deed live verslag via Twitter: