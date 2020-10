Studente Bettie vreest schrappen basketbal: ’We zijn als team heel hecht’

„We hebben inmiddels een paar competitiewedstrijden gespeeld en dat ging eigenlijk heel goed”, zegt studente Bettie Cörvers. Ⓒ Jan van Eijndhoven

Tilburg - Bettie Cörvers uit Tilburg wacht met een onbestemd gevoel de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge van dinsdagavond af. De 21-jarige studente cultuurwetenschappen is vooral ongerust over het verbod dat mogelijk wordt uitgevaardigd richting amateursporters, want dan zou ze het door haar zo geliefde basketbal moeten gaan missen.