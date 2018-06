Nederlander gepakt voor autodiefstal en ramkraken in België

Het gaat om de 30-jarige Fared A., die eind november op heterdaad werd betrapt. Hij zou toen met een gestolen Audi A3 tegen de toegangsdeur van een showroom zijn gereden. Toen hij werd opgepakt, had hij een doos met ruim 2300 euro in zijn handen en zat er nog meer dan 5600 euro in zijn zak. Dit zou hij ook al eens hebben gedaan in een andere garage. Toen roofde hij ook enkele laptops mee.

In mei dit jaar zou hij het in de gevangenis in Mechelen aan de stok hebben gekregen met een cipier. Fared A. was boos omdat hij geen medische hulp kreeg. Hij zou een cipier hebben geduwd, die daardoor viel en zo ongelukkig terechtkwam, dat hij vier dagen niet meer kon werken. De verdachte ontkent geweld te hebben gebruikt.

Behalve de geëiste celstraf van 30 maanden en de geldboete van 1600 euro, willen ook de garagehouder en de verzekeraar geld zien. Het gaat om respectievelijk 5600 en 10.000 euro.

Uitspraak is op 28 juni.