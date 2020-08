Mona Keijzer: verkiezing moet opnieuw worden onderzocht

Ze vindt de roep om helderheid van haar partijgenoot een ’terechte vraag’. Er moet volgens Keijzer opnieuw worden gekeken naar het onderliggende systeem van de verkiezing. „Om een einde te maken aan deze discussie.”

De staatssecretaris van Economische Zaken deed ook mee aan de verkiezing en viel in de eerste ronde af.

Wrijving

Nu ook Keijzer twijfelt over de uitslag is de geest definitief uit de fles bij het CDA. De Volendamse was goed voor 165.000 voorkeurstemmen bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen. In het CDA valt te horen dat zij en lijsttrekker Hugo de Jonge het niet met elkaar kunnen vinden.

De verhouding blijkt ook sinds de verkiezing van De Jonge vorige maand niet verbeterd. Hoewel de vicepremier claimt dat iedere CDA’er onderdeel is van één CDA-team, gaat hij pas volgende week met Keijzer aan tafel voor een gesprek over de toekomst.

Keijzers roep om een onderzoek is een nieuwe smet op het blazoen van het leiderschap van De Jonge, dat met minder dan 51 procent van de stemmen al geen beste start maakte.

De CDA-leider zelf erkent dat er momenteel wat rimpelingen zijn binnen zijn partij. Volgens hem hoort de ’deining en wrijving’ erbij na een lijsttrekkersverkiezing.

’Richten op campagne’

De Jonge reageerde vrijdag op het verhaal van De Telegraaf dat er een tweespalt is ontstaan bij het CDA.

„Ik denk dat onze leden willen dat we onze energie richten op de campagne die eraan komt en op het verkiezingsprogramma. Daar wil ik me vol op richten”, aldus De Jonge.

Volgens de minister is er geen twijfel over de geldigheid van de uitslag. „Het partijbestuur heeft daar helder op gereageerd, het stemproces is aan alle kanten met ’checks and balances’ omgeven. Verder is dit echt iets van de partij.”

’Geen fraai beeld’

Minister Hoekstra (Financiën) hield het bij de reactie dat er ’geen fraai beeld’ is ontstaan rondom zijn partij, maar wilde verder geen commentaar geven.

Het partijkantoor van het CDA houdt tot nu toe vol dat het niet nodig is om de verkiezing aan een extra onderzoek te onderwerpen.