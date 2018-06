Duitser maakt dollemansrit met boomstam

De gealarmeerde agenten konden ook in het donker het spoor van de jonge coureur met zijn bijzondere sleep gemakkelijk volgen. Onderweg waren voldoende houtsplinters achtergebleven, op de straat, de stoeprand en de vangrails. Verscheidene verkeersborden sneuvelden.

De dader verklaarde dat hij na een feestje de boom in het bos had gevonden en voor de grap aan de trekhaak van zijn auto had vastgemaakt. Op weg naar huis was hij verdwaald.