Kabinet wil stapje terug uit postmarkt

Zeer binnenkort neemt de ministerraad hierover het besluit. Doordat er steeds minder vraag naar brievenpost is, staat de vijfdaagse postbezorging en het landelijk netwerk van brievenbussen en postkantoren onder druk. Het aantal poststukken is in het afgelopen decennium gehalveerd en het landelijke aantal brievenbussen gaat reeds van 19.000 naar 8.500. Toch moeten particulieren elk jaar meer voor hun postzegel betalen, terwijl de twee postbedrijven Sandd en PostNL elkaar de tent uitvechten om de grote zakelijke contracten die veel minder hoeven te betalen per brief.

Door de verminderende behoefte aan brievenpost, sorteerde het afgelopen kabinet al voor op aanpassing van de postwetgeving en huidig staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) organiseerde afgelopen maanden een postdialoog met de sector om zich over de problematiek te buigen.

Behalve minder overheidsbemoeienis, zou mogelijk ook mededingingsautoriteit ACM een stapje terug moeten doen. Die stond tot nu toe samenwerking tussen PostNL en andere postbedrijven in de weg, waardoor ze hun kosten niet konden delen. Naar verluidt zou het kabinet graag zien dat ook daar verandering in komt. Zowel PostNL als Sandd staan open voor samenwerking, zo gaven ze eerder in De Telegraaf aan. PostNL ziet samengaan zelfs als enige uitweg in de huidige krimp van de fysieke post.