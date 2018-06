’Trump kaartte mensenrechten Noord-Korea aan’

„Zoals de president al eerder zei in het openbaar, hij heeft de wantoestanden onder het Noord-Koreaanse regime ter sprake gebracht”, zei woordvoerster Sarah Sanders. Dat Trump salueerde ten overstaan van een Noord-Koreaanse generaal was volgens haar een beleefdheidsgebaar dat hij wel vaker maakt. De staatsmedia in Pyongyang toonden daar deze week beelden van.

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik