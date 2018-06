Ex-verslaafde Helen overleeft dankzij Leger des Heils

Na een leven vol misbruik en drugs ziet Helen Ooms de toekomst weer zonnig in. Ⓒ Amaury Miller

Amsterdam - „Ik heb alles te danken aan het Leger des Heils en Nancy. Zij hebben me geholpen mijn leven om te draaien en zo in te richten dat ik weer perspectief heb en de toekomst weer rooskleurig tegemoet kan zien.” Helen Ooms is weer aanspreekbaar en heeft haar leven weer op de rails staan.