Keuze burgemeester Amsterdam moet in achterkamertje blijven

De politie deed onderzoek in de Stopera naar het lek. Ⓒ DIJKSTRA BV

Amsterdam - Het justitieel onderzoek naar mogelijk lekken van informatie over de burgemeestersbenoeming in Amsterdam bevindt zich volgens het Openbaar Ministerie momenteel in een ’voorfase’. Komende week buigt een officier van justitie zich over de door de politie verzamelde feiten.