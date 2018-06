Justitie jaagt op lek over burgemeestersbenoeming Amsterdam

Alle leden van de vertrouwenscommissie zijn in het kader van het onderzoek verhoord door rechercheurs van de Amsterdamse politie. De twaalf betrokken raadsleden werden urenlang doorgezaagd over hun contacten met journalisten. Lekken uit de vertrouwenscommissie voor de benoeming van een burgemeester is een strafbaar feit. Overtreding kan leiden tot vervolging en uiteindelijk tot oplegging van werkstraffen of boetes.

Aanleiding voor het strafrechtelijk onderzoek in Amsterdam is een aangifte door de voorzitter van de vertrouwenscommissie, Partij voor de Dieren-voorman Johnas van Lammeren.

Klik op de link hieronder voor het hele verhaal:

Bekijk ook: Keuze burgemeester Amsterdam moet in achterkamertje blijven