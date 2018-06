Proces tegen anti-Piet-activisten op A7 begint

In de raadszaal van de gemeente Dongeradeel, een half jaar na de ’slag om Dokkum’, zit Jenny Douwes (39) tegenover activisten van Kick Out Zwarte Piet (KOZP). Douwes is, met een enkele sympathisant, aanwezig bij de hoorzitting over het optreden van burgemeester Marga Waanders (PvdA) tijdens de landelijke intocht van Sinterklaas, 18 november jongstleden, in Dokkum.

Voor Mitchell Esajas en Jeffrey Afriyie van KOZP is het duidelijk: Douwes heeft een kwalijke, opruiende rol gespeeld door in een videofilmpje (in het Fries) op te roepen tot een wegblokkade. Maar burgemeester Waanders had niettemin hun anti-Piet-demonstratie, die zij met een noodbevel afblies, moeten laten doorgaan. Waanders noemde zelf de activisten immers ’goedwillend’, bepleit hun advocaat. Van hun kant was geen geweld te verwachten.

De zitting van de bezwarencommissie is een mooi voorbeeld hoe in Nederland geschillen plegen te worden behandeld: beschaafd, in alle redelijkheid, met aandacht voor beide partijen.

Strafdossier

Dat liep die bewuste 18e november heel anders. Tientallen Friese blokkeerders besloten massaal de wet te overtreden uit woede over de komst van de anti-Piet-activisten. Inmiddels ligt er een dik strafdossier bij de rechtbank in Leeuwarden.

Vierendertig mannen en vrouwen, onder wie ook onderneemster Douwes, zijn aangeklaagd voor zaken als ’opruiing’, ’versperren van de openbare weg’, ’verhinderen van een betoging’ en ’dwang’. Ze riskeren een celstraf van maximaal vijf tot negen jaar. Vandaag is de regiezitting.

De afgelopen maanden waren een chaos, zegt Douwes. De rechtbank Leeuwarden wilde aanvankelijk deze maand de zaak al inhoudelijk behandelen. Op het protest van de advocaten van de verdachten dat zij zich onmogelijk zo snel konden voorbereiden, ging de voorzitter van de rechtbank niet in: het rooster zat vol tot 2019. Tot ineens vijf dagen in oktober werden gevonden.

"Ik ben verbijsterd over de gang van zaken"

Douwes, in het dagelijks leven verhuurster van hoogwerkers: „Ik ben verbijsterd over de gang van zaken. We zijn weken aan het lijntje gehouden. Al onze verzoeken om uitstel werden afgewezen. En op het allerlaatste moment gaat de rechtbank toch om.”

Jenny Douwes, gezicht van het verzet, was gisteren aanwezig op de hoorzitting. Ⓒ Anne van der Woude

Volgens advocaten Wim Anker en Tjalling van der Goot, die de verdachten bijstaan, zijn de dagvaardingen ’zeer uitgebreid’. Van der Goot: „Daar schrokken we van. Het dossier beslaat drieduizend pagina’s. Elke aanklacht telt er vijftien tot twintig.”

Reacties

De blokkade van de A7 lokte destijds hevige reacties uit. Jenny Douwes was in de ogen van veel Nederlanders, die het protest tegen Zwarte Piet beu zijn, een ’Friese heldin’. Sympathisanten van de anti-Piet-activisten daarentegen zeiden te hopen dat de blokkeerders ’zwaar gestraft zullen worden’.

"Wij Friezen zijn niet zo snel onder de indruk"

Douwes lijkt zich weinig zorgen te maken. „Wij Friezen zijn niet zo snel onder de indruk. De blokkeerders maken zich ook niet echt druk, geloof ik. Er is veel sympathie voor hen. Zij krijgen nog altijd veel steunbetuigingen uit heel Nederland.”

Vindt ze het dan geen bezwaar dat de Friezen de anti-Piet-activisten het recht op demonstratie hebben ontzegd? „We weten allemaal wat die activisten willen. Het gaat hen erom hun zin door te drijven, zonder rekening te houden met andersdenkenden. Ze wilden nota bene tussen kinderen demonstreren. Daar verzette ik mij tegen. Als niemand actie onderneemt doe ik het wel, dacht ik.”

De voorzitter van de rechtbank Noord-Nederland, Jolanda Lootsma-Oude Nijeweme, spreekt over een ’megaproces’. De publieke belangstelling is groot. Advocaat Wim Anker: „Dit is een uitzonderlijke zaak, ook gezien de maatschappelijke impact ervan.”

Jenny Douwes, kijkend naar Mitchell Esajas en Jeffrey Afriyie van KOZP: „Duidelijk is wel: verzet je je tegen Kick Out Zwarte Piet, dan komen ze achter je aan. Ze gaan tot het uiterste.”