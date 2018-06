Medicijnmeevaller van bijna 470 miljoen verwacht

Een groot deel van het geld, 160 miljoen euro, houdt het kabinet in de portemonnee door maximumprijzen in te stellen voor de farmaceutische branche. Het betekent dat apothekers geen medicijnen meer mogen inkopen waarvan de prijs boven dit wettelijk bepaalde prijsplafond ligt.

Het scherper inkopen van genees- en hulpmiddelen in ziekenhuizen moet nog eens 155 miljoen uitsparen. Naast medicijnen draait dat om zaken zoals pleisters, scalpels en verband, maar ook operatierobots.

Zo’n 12 miljoen euro minder hoeft worden uitgegeven als bepaalde geneesmiddelen alleen nog maar in ziekenhuizen verkrijgbaar zijn, en niet meer in gewone apotheken. Ziekenhuisapotheken zouden namelijk scherper onderhandelen over de inkoopprijzen en ook beter controleren of de medicijnuitgifte wel nut heeft.

Nog eens 140 miljoen euro kan Nederland op zak houden door extra goed te kijken naar wat andere landen betalen voor gangbare medicijnen. Daar wordt amper over onderhandeld, tenzij blijkt dat vergelijkbare landen veel minder betalen. Mogelijk hebben we onszelf tekort gedaan door er de verkeerde landen voor uit te kiezen.