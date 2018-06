Voor activisten Kick Out Zwarte Piet geldt: alles of niets

Het interessantste deel van de hoorzitting, gisteren in het oude raadhuis van Dokkum, was de discussie na afloop. Activisten van Kick Out Zwarte Piet (KOZP), de groep die bezwaar had aangetekend tegen het optreden van burgemeester Marga Waanders tijdens de nationale intocht van Sinterklaas, probeerden nog eens te verduidelijken wat hen drijft. Zij kwamen met de bekende argumenten: Zwarte Piet is een racistisch icoon, zwarte kinderen voelen zich erdoor gediscrimineerd dus het ligt voor de hand afscheid te nemen van de hulp van Sinterklaas.