NVWA nu zelf onder de loep

De Telegraaf onthulde gisteren een tegenvaller van 59 miljoen euro door een ict-debacle en een te verwachten financiële blunder van circa 22 miljoen euro. De Tweede Kamer is geschokt. „Een bizarre overschrijding”, noemt CDA-Kamerlid Geurts het. Hij opperde om het geld voor ict in stappen te geven uit vrees voor „een bodemloze put”. Zijn collega Futselaar van de SP noemt de situatie „onacceptabel”.

Opvallend is dat de NVWA blijkbaar zoveel vrijheid heeft dat minister Schouten (Landbouw) achter de schermen grote moeite heeft moeten doen om het financiële debacle boven tafel te krijgen. De bewindsvrouw zegt dat de voedselveiligheid niet in het geding is, maar stelt wel dat de wens voor extra inspecties vertraging oploopt door de ict-problemen.

Er lopen vijf onderzoeken naar de inspectiedienst. De commissie Sorgdrager komt op 25 juni met een rapport over het handelen van de organisatie bij de eiercrisis en ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid bekijkt de rol van de instantie bij deze affaire.

Verder laat Schouten de dure tarieven die de NVWA aan ondernemers presenteert bekijken én laat ze de kosten van het ict-project bestuderen door een speciale waakhond van de overheid. Ze komt voorjaar 2019 met een rapport over het financiële reilen en zeilen bij de inspectieclub.