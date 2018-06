Spreeuw blieft nu geen kersen

Een van ’s lands grootste kersentelers is Theo Vernooy uit het Utrechtse Cothen. Met vier grote boomgaarden op zestien hectare grond, een enorme kersenkraam langs de weg en een heus kersenmuseum(pje) is hij een begrip in de Kromme Rijnstreek.

Op zijn land staan hoge metalen torens van waaruit ’spreeuwenheuers’ als een spin in het web aan touwen kunnen trekken die over de kersenboomgaard gespannen zijn. Het geratel van blikjes aan de touwen moet de vogels afschrikken.

Maar de spreeuw laat zich nauwelijks zien. „Het is heel rustig”, stelt Vernooy. „Ook van lijsters en merels hebben we geen last.” De kersenteler is daar niet rouwig om. Vooral spreeuwen pikken graag een graantje mee van de oogst. Om die reden heeft Vernooy tijdens de pluktijd zo’n dertig ’heuers’ (naam voor spreeuwenverjagers in de Kromme Rijnstreek) in dienst die in ploegen de torens bemannen.

Vernooy: „Voor ons is het goed nieuws. Het scheelt veel stress en werk. Ook voor de jongens is het fijn. Als de spreeuwen lastig zijn, valt het voor hen ook niet altijd mee om ze uit de boomgaard te houden.”

Stan van Ee (16) uit Cothen is een volleerd heuer. Hij doet het vakantiewerk nu voor het vierde jaar op rij. Woensdag slaagde hij voor de mavo. Hij hoopt nu flink te kunnen sparen voor een vakantie naar Zuid-Frankrijk. Het lijkt erop dat hij dit jaar slapend rijk wordt. „Nu sta je eigenlijk niks te doen”, erkent de tiener. „Ik moet eerlijk zeggen dat ik stiekem ook filmpjes zit te kijken op mijn telefoon soms. Dat is wel saai. Je kijkt een beetje om je heen. Ik ben blij als ik straks ook mag plukken, sorteren of ontstelen. Dan gaat de tijd sneller.”

Chris-Jan van der Heijden van Vogelbescherming Nederland bevestigt dat het al jaren slecht gaat met de spreeuw. Toch is het niet zo dat ze ten opzichte van vorig jaar massaal het loodje hebben gelegd. Door de warmte van de afgelopen weken, kunnen weide- en akkervogels elders voldoende eten bemachtigen. Daardoor ontbreekt de noodzaak om kersen te pikken.