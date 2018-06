De Jan Janssen vaart nu in grachten Amsterdam

Jan Janssen in de stromende regen vlak voor de doop van de rondvaartboot, die zijn naam draagt. Ⓒ Ronald Bakker

Amsterdam - ’s Lands eerste Tour-winnaar heeft er zijn hagelwitte ’kapiteinspak’ voor aangetrokken, gecompleteerd met maagdelijke hippe sportschoenen. Er was al een sporthal naar hem vernoemd, maar een rondvaartboot in de Amsterdamse grachten, bevolkt door toeristen uit de hele wereld, dat is toch eigenlijk ook wel heel mooi. De Jan Janssen, zeg nou zelf, het klínkt wel.