Op iedere straathoek is China kan je ’s ochtends voor ongeveer een euro een jianbing kopen, een crêpe-achtige Chinese pannenkoek. Met een soort houten plamuurmes of een zelfgemaakte t-vormige stok smeert de verkoper het deeg uit over een hete plaat en met een snelle beweging van zijn hand tikt hij er een eitje op.