We rijden als autojournalisten in fantastische auto’s op vaak geweldige locaties waar je nog echt kunt sturen. De fabrikanten sparen kosten nog moeite om een mooie locatie te regelen, waar je goed kunt testen, fotograferen en filmen. Dat waarderen we, want we willen vooral zo goed mogelijk verslag doen en onze testervaringen zo breed mogelijk delen.