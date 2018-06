Kindermoord opgelost: 4-jarig meisje heeft eindelijk een naam

Het meisje werd in augustus 1987 in een deken gewikkeld langs de snelweg aangetroffen ter hoogte van de gemeente Blois, pal in het midden van Frankrijk. Wegwerkers vonden haar twee dagen nadat de kleuter daar was achtergelaten. Ze was verschrikkelijk toegetakeld: op haar lijfje waren afdrukken van een strijkbout te zien, ze had oude botbreuken en haar linkertepel was afgebeten. De bijtsporen lijken die van een vrouw te zijn. De onderzoeksrechter noemde het destijds kannibalisme: er waren happen vlees uit haar lichaam genomen.

De ouders, die na drie decennia vergeefs onderzoek afgelopen dinsdag werden aangehouden, beschuldigen elkaar van het doden van hun dochtertje. De vader, inmiddels 66 jaar oud, zegt dat hij de kleuter op een dag dood thuis aantrof. Hij beweert dat zijn vrouw erg gewelddadig was naar hem en hun drie dochters. De moeder (64) zegt juist dat haar man agressief was en dat ze zich verder niets meer kan herinneren. Wel gaf ze toe dat ze gemeen kon zijn richting haar dochter, maar dat ze haar niet om het leven heeft gebracht.

De politie vermoedde destijds al dat het meisje was verminkt door haar eigen ouders, maar er was over de kleuter niets te vinden. Agenten gingen 65.000 scholen langs en ondervroegen 6000 baby- en peuterleidsters. Het meisje was aangemeld bij een kleuterschool, maar is er nooit geweest. Naar alle waarschijnlijkheid is ze ook nooit ergens behandeld voor haar verwondingen. In dertig landen werd haar signalement verspreid: een meisje van nog geen meter lang, twintig kilo, met bruine krullen en bruine ogen. Meerdere getuigenoproepen leverden nauwelijks bruikbare informatie op.

In 2007 werden er met behulp van nieuwe technieken DNA-sporen geïdentificeerd op de deken waarin Inass was gewikkeld. Die leverden jarenlang geen match op, tot afgelopen herfst. Het profiel van het meisje kwam overeen met dat van een man die was aangehouden voor mishandeling. Het bleek haar broer te zijn.

Via deze man spoorde de politie de ouders op, die zeven kinderen bleken te hebben en inmiddels zijn gescheiden. Sinds hun aanhouding is eindelijk bekend hoe het meisje heet. Omdat de zaak in 2007 heropend is, kan er van verjaring geen sprake zijn.