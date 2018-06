Het weerinstituut heeft in verband daarmee waarschuwingscode geel afgegeven. Dat betekent dat het raadzaam is op te letten, met name op de weg. De mist zal de komende uren verdwijnen.

