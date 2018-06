Van der Laan leeft voort via expositie

Morgenmiddag om twee uur is het zover. Dan opent in het Amsterdam Museum een tentoonstelling die is samengesteld door de vorig jaar overleden burgemeester. Samen met directeur Judikje Kiers en conservator Laura van Hasselt dook Van der Laan vorig jaar september in het stadsarchief en het enorme depot in van het museum in Noord. Er werden tachtig objecten geselecteerd.

De groei van de stad is het centrale thema geworden. In de Gouden Eeuw verzesvoudigde het inwonertal van de hoofdstad zo ongeveer door de aanleg van de grachtengordel. Aan het eind van de negentiende eeuw werd eveneens een groeispurt ingezet. In 1940 werd de 800.000e inwoner van Amsterdam genoteerd.

De liefde voor, de kennis van en de betrokkenheid bij de stad Amsterdam druipt van de tentoonstelling af. Van der Laan was in alles een Amsterdammer. Het is een verhaal van hem over de stad. De tentoonstelling gaat niet over Van der Laan.

Hij wist precies wat hij wilde. Zo zijn zijn idolen te zien, zoals Floor Wibaut. Als Van der Laan in het depot van het Amsterdam Museum het beeld ziet van de voormalig wethouder, spreekt hij het beeld toe. ’Eerwaarde, vriend.’ Direct was duidelijk dat het beeld op de tentoonstelling thuishoorde. Ernaast hangt een uit de kluiten gewassen portret van Jan Schaefer, een ander idool, bij wie Van der Laan zijn politieke loopbaan begon, toen als assistent van de Amsterdamse wethouder. Ook oud-minister Willem Treub hangt er.

Alleen al de plek waar de tentoonstelling wordt gehouden, is bijzonder. De schuttersgalerij (tegenwoordig Amsterdam Galerij) is de enige museumstraat ter wereld waar iedereen elke dag gratis naar binnen kan. Normaal hangen er levensgrote schilderijen van Amsterdammers uit alle tijden, maar nu hangen de door Van der Laan samengebrachte objecten er. Het is een boodschap aan de stad om vooral met elkaar in gesprek te blijven.

De tentoonstelling is te zien tot 4 november 2018.

