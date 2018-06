Franse politie mishandelt vluchtelingenkinderen

Volgens het rapport worden kinderen zonder water, eten of dekens opgesloten in cellen, alvorens op de trein naar Italië te worden gezet. In strijd met Europese regels krijgen ze ook geen voogd toegewezen en agenten veranderen regelmatig de informatie op hun papieren, zodat het lijkt dat kinderen ouder zijn of vrijwillig terugkeren naar Italië. Oxfam-Novib beschuldigt agenten er ook van de zolen van schoenen stuk te snijden en sim-kaarten te stelen.

De kinderen komen uit de overvolle Italiaanse opvangkampen en steken bij Ventimiglia de grens over. Tussen juli 2017 en april 2018 hebben volgens de hulporganisatie 16.500 migranten en vluchtelingen die route genomen. Een kwart van hen zijn kinderen. Volwassenen moeten in de EU asiel aanvragen in het land van binnenkomst, maar voor kinderen geldt die beperking niet.