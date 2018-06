Kinderopvang Jolie wacht controle: ’Regels niet voor niets’

Deze week werd bekend dat een ontbrekende verklaring omtrent gedrag (VOG) voor veel medewerkers in mei bijna leidde tot gedwongen sluiting van alle vier de vestigingen in Lunetten door de gemeente Utrecht. Bij de rechter kon dat ternauwernood voorkomen worden.

Imago

Boink-voorzitter Gjalt Jellesma wijst op het belang van imago en vertrouwen in de kinderopvang. „We hebben die regels niet voor niets bedacht. We hebben gezien dat het heel goed mis kan gaan, bijvoorbeeld in Amsterdam”, refereert hij aan het seksueel kindermisbruik door Robert M..

Het VOG-probleem speelde volgens Jolie bij zestig andere kinderdagverblijven in Nederland. De Brancheorganisatie Kinderopvang bevestigt dat meerdere centra te laat waren met het papierwerk. Maar woordvoerster Saskia Speelman is niet bekend dat bij een ander kinderdagverblijf door GGD of Inspectie ook werd gedreigd met sluiting.

’Je zorgt voor kwetsbare kinderen’

Bij Jolie is directrice Hanny Reuser tevens eigenaar. Met haar man Piet Bais bestiert ze de organisatie. „Je zorgt voor kwetsbare kinderen. Een grote organisatie zou het niet in zijn hoofd halen om geen VOG’s te hebben of zulke rare feestjes te organiseren”, oordeelt Jellesma.

Daarmee verwijst hij naar de striptease onder werktijd, eveneens berispt door de Inspectie Kinderopvang. Reuser had een andere lezing over de ware toedracht; haar man noemde een anonieme melder een ’mol’ en ’misdadiger’.

’Dom gelieg’

„Dom gelieg”, zegt Jellesma, die het heeft over een ’optelsom’. Over Bais: „Het leek wel een tweedehands autodealer waarover hij zich uitliet.” Jolie staat nu de buitenwereld te woord via persvoorlichter Maureen Veurman.

Volgens haar heeft Jellesma geen contact opgenomen met de directie van Jolie noch met de oudercommissie. Maar Jellesma wijst op de ’ongelooflijke wachtlijsten’ voor kinderopvang in de regio en daardoor het onvermogen van ouders om te wisselen van opvangplek en intern kritiek te uiten.

Veurman laat weten dat Jolie controles met vertrouwen tegemoet ziet.