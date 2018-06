’Moeder Sharleyne had persoonlijkheidsstoornis’

De 38-jarige vrouw heeft een ’persoonlijkheidsstoornis met vermijdende en afhankelijke trekken’ en ’een ernstige stoornis op het gebied van alcohol’. Of haar stoornis iets te maken heeft met het delict konden de psycholoog en psychiater niet vaststellen, omdat de verdachte ontkent en niet met hen over de zaak wilde praten.

De rechter voelde J. donderdag tijdens de tweede dag van het proces stevig aan de tand over haar zwijgen. Waarom sprak ze tijdens de politieverhoren niet over wat er die fatale nacht gebeurd was? Hélène J. vertrouwde de politie niet, antwoordde ze. Rechercheurs zouden haar woorden verdraaien.

Volgens Sébas Diekstra, de advocaat van Victor Remouchamps, de vader van Sharleyne, is er maar een logische verklaring voor het zwijgen van J. „Om alle resultaten van het onderzoek af te wachten. Om zo te voorkomen dat er iets wordt verklaard wat strijdig is met de bewijsmiddelen”, zegt hij. Dat ze pas openheid gaf toen het bewijs op tafel lag, is volgens Diekstra ’funest’ voor de geloofwaardigheid van haar latere verklaring.

In de rechtbank in Assen werden donderdag diverse scenario’s over de toedracht van de val van Sharleyne besproken. Het meisje van 1.34 meter lang was in staat om zelf over de reling van 106 centimeter te klimmen. Zelfmoord wordt zeer onwaarschijnlijk geacht, omdat het meisje zich normaal gedroeg en vrolijk was. Of Sharleyne geduwd is of zelf van de tiende verdieping is gesprongen, werd gisteren niet duidelijk.

Vrijdag gaat het proces verder met spreekrecht voor vader Victor Remouchamps. Maandaf volgt de strafeis.