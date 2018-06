Duizenden parkeerboetes Utrecht onterecht

Het CDA is geschrokken. „Ik vind dat veel. Het levert een boel bureaucratie op. En dan hebben we nog niet eens de mensen in beeld die géén bezwaar maken en gewoon betalen”, zegt fractievoorzitter Sander van Waveren.

Ruim 200.000 euro

De onterechte beschikkingen kwamen aan het licht tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota van de stad. Het gaat om een totaalbedrag van ruim 200.000 euro aan boetes dat was opgelegd, maar uiteindelijk niet werd geïnd.

Wethouder Anke Klein laat weten dat er jaarlijks op de 42.000 aanslagen ongeveer 4000 bezwaren binnenkomen. Daarvan zijn er dus 1000 ongegrond. Van de ongeveer 3000 abusievelijke parkeerboetes kwamen er 2000 op het conto van parkeerders die wel een geldige vergunning hebben, maar niet (tijdig) een kentekenwijziging hadden doorgegeven.

Defecte automaten

De andere 1000 lagen onder meer aan defecte parkeerautomaten. Ook voor laden en lossen hoeft geen parkeergeld betaald te worden, maar dat werd wel bestraft. Die boetes zijn dus ook geschrapt. Bij vier procent van de boetes ging het om een menselijke fout.

Tegenover de boetes die onterecht werden uitgedeeld, staat ook een pakket aan ongeveer 2200 boetes van buitenlanders die nog over de brug moeten te komen. De Utrechtse belastingorganisatie BghU had eind 2017 nog zo’n 1000 bonnen tegoed van Duitsers, Belgen en Polen.

Polen

Bij 270 Poolse kentekens komt geen medewerking van de Poolse autoriteiten om de kentekenhouders te achterhalen.

Andere nationaliteiten zijn samen goed voor 1200 uitstaande bonnen. Dit jaar is de gemeente begonnen met een pilot om een kleine groep van deze vorderingen (ongeveer 250 stuks) alsnog te innen.

Het CDA pleit er al jaren voor om deze groep notoire foutparkeerders een koekje van eigen deeg te geven. Fractievoorzitter Sander van Waveren doet dat wederom: „Ik wil een wielklem voor auto’s die twee of drie boetes open hebben staan. Of wegslepen.”