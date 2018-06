’Hetze tegen overheid en defensie’

In haar jongste aanklacht stelt zij Defensie aansprakelijk voor de burgerdoden die vielen bij de Slag om Chora in 2007. Eerder verkreeg zij een schadevergoeding voor negen mensen, die in 1947 betrokken waren in een zuiveringsoperatie in Rawagede. Zij kregen ieder 20.000 euro. Tjongejonge. Oud-legerleider Thom Karremans kreeg zij niet veroordeeld. Maar vanwaar toch die hetze tegen het leger? Volgens mij is ze voorlopig nog niet klaar. Wat dacht je van de Tweede Wereldoorlog? Daar kan ze tot in lengte van jaren haar tanden op stuk bijten aan het ontrafelen van talloze misstanden en mensenrechtenschendingen.

Jan Muijs, Tilburg