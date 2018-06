’Missies leger in buitenland stoppen’

Deze claim, als die toegewezen wordt, zal uiteraard betaald moeten worden door de Nederlandse belastingbetaler. Op een buitenlandse missie in oorlogsgebieden gestuurd worden met ondeugdelijk materiaal en later verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele slachtoffers is een onmogelijke opgave die zeer frustrerend werkt voor de uitgezonden militairen.

Mevr. Brugman, Lelystad