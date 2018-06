Politiek geweld Mexico loopt op

Ⓒ AFP

MEXICO-STAD - Met nog twee weken te gaan tot de verkiezingen loopt het politieke geweld in Mexico op. Gewapende mannen schoten donderdag een burgemeester dood die zich kandidaat had gesteld voor herverkiezing. Een andere burgemeesterskandidaat werd dinsdag op klaarlichte dacht ontvoerd en is sindsdien spoorloos. Afgelopen vrijdag werd een politicus doodgeschoten die meedong naar een provinciale functie.