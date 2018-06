Belgische minister veroorzaakt files

De Belgen op de snelweg E314 en E40 ergeren zich groen en geel aan de politie-karavaan van minister Steven Vandeput die langsgiert terwijl zij aan de kant gedrukt worden. Dat zou wel drie keer per week gebeuren, schrijft Het Nieuwsblad.

Reizen van Limburg naar Brussel is sowieso geen pretje. Al veertig kilometer voor de hoofdstad beginnen de files. En daar heeft de bewindsman op weg naar kantoor helemaal geen tijd voor. Het gewone volk moet maar opzij.

Ergerlijk

„Het meest ergerlijke is de escorte van minister Vandeput”, zegt een forens die een foto nam en die Het Nieuwsblad toestuurde. „Tegenwoordig worden we tot drie keer per week allemaal opzij geduwd door Militaire Politie (MP) op de motor die Vandeput in zijn grote BMW door de file loodst. Van zijn huis in Hasselt tot op zijn ministerie in Brussel.”

’Ergerlijk’, vindt het gros van de filerijders. „En er zit haast achter. Ik vraag me altijd af: wie heeft ons nu weer de oorlog verklaard?” schertst een politieman, die in dezelfde file staat en ook al een paar keer op de pechstrook gedwongen werd. „Ik ga graag opzij voor een ambulance of collega’s in de combi. Maar dit? Ergerlijk is het.”

Armgebaren

„De MP’s dwingen ons aan de kant met hevige armgebaren. De minister er vlak achter. Op de E314 én op de E40. Daar gaat hij doodleuk tussen het derde en vierde baanvak rijden.”

Een woordvoerster van de minister zegt tegen de krant dat „Zo’n escorte een van de voordelen is die een minister van Defensie geniet”. Ontkend wordt dat hij dit vaak zou doen.

Ook de vakbond die de motoragenten vertegenwoordigt is niet blij. „Hopelijk matigt hij zijn escortes. Want die MP’s hebben nog heel wat ander werk.”