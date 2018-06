Man veroorzaakt chaos op A1

De man nam vervolgens de afslag naar een tankstation, waar hij uit zijn auto sprong en luid schreeuwend het tankstation binnenrende. Toen agenten bij het tankstation kwamen, bleek dat hij nog werd gezocht voor een diefstal in Deventer. Om aan zijn aanhouding te ontkomen, stak hij de A1 over, maar in de middenberm werd hij alsnog aangehouden.

De politie vindt het voorbarig om van een verwarde man te spreken en doet nog onderzoek naar zijn rijgedrag.

