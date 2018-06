Vrees handelsoorlog zet AEX stevig lager

De AEX sloot 1% lager op 561,7 punten. De AMX-index daalde 1% naar 799,5 punten.

De overige Europese beursgraadmeters verloren eveneens terrein. De Duitse DAX en de Franse CAC40 eindigden 0,7% respectievelijk 0,5% lager.

Na de al stevige neergang op donderdag daalden de Europese obligatierentes verder. Beleggingsstrateeg Simon Wiersma van ING schrijft dit enerzijds toe aan de aankondigingen door de Europese Centrale Bank. „Enerzijds is het aangekondigde bedrag aan obligatieaankopen in het laatste kwartaal hoger dan verwacht. Daarnaast meldde ze de rente niet voor de zomer van 2019 te zullen verhogen, terwijl sommige partijen hier wel op hadden gerekend.”

Anderzijds wijst Wiersma erop dat de toegenomen angst voor een handelsoorlog leidt tot een vlucht naar veilige beleggingen zoals obligaties. „Trump heeft importheffingen van $50 miljard tegen China goedgekeurd, die meteen aangaf met tegenmaatregelen te zullen komen. Als het hierbij blijft, zullen de economische gevolgen gering zijn. Een escalatie is echter zeker niet uitgesloten. Hoewel een goede verstandhouding met de VS voor China belangrijk is, zou het land kunnen besluiten het pakket Amerikaanse obligaties af te bouwen. Zelfs een devaluatie van zijn munt zou kunnen.”

Wiersma rekent erop dat zowel de aandelen- als de obligatiemarkten volatiel zullen blijven. „Door het kortetermijnsentiment staan de obligatierentes nu onder druk. Maar ik denk dat deze de komende maanden weer gaan stijgen. Wij handhaven vooralsnog onze voorspelling dat de Duitse 10-jarige rente eind dit jaar op 1% staat.”

Vermogensbeheerder Richard Abma van OHV toont zich wat optimistische dan Wiersma. „Een meevaller is dat de de ECB de rente later verhoogt dan eerder werd verwacht. Daar het één tot anderhalf jaar duurt alvorens de geldcreatie in de reële economie terecht komt, blijven de groeivooruitzichten ondanks de afbouw van het obligatieopkoopprogramma positief. De waarderingen in Nederland zijn ook nog altijd redelijk met een gemiddeld dividendrendement van 3,5%. Ik verwacht ook niet dat het tot een handelsoorlog komt.”

Financiële instellingen onder druk

De vrees dat de Amerikaanse importheffingen de Chinese economie zullen raken, bezorgde staalproducent ArcelorMittal een 3,6% lager slot.

Shell zakte 3,3%, volgend op de neergang van de olieprijzen met ongeveer 3%.

Na de al stevige terugval op donderdag zakten de Europese obligatierentes nog iets verder. Dit had zijn weerslag op de financiële instellingen, aangezien hun winstgevendheid hierdoor onder druk kan komen.

ABN Amro ging 2,9% onderuit. Aegon en NN Group verloren tussen 2,9 respectievelijk 2,1%.

DSM zakte 1%, ondanks een positief rapport van ING. De bank wijst erop dat het speciaalchemiebedrijf profiteert van aanhoudende problemen bij de productie van vitamines door concurrent BASF. Het Duitse Baader-Helvea zag juist aanleiding voor een afwaardering.

Informatieleverancier Relx profiteerde met een plus van 1,3% het meest van de vlucht naar defensieve aandelen.

Unilever klom 0,7%, na een herhaald koopadvies van het Franse Société Générale bij een koersdoel van €53. De voedings- en wasmiddelenproducent wist daarmee grotendeels te herstellen van het verlies op donderdag, volgend op een omzetwaarschuwing.

Air France KLM eindigde met een min van 3,3% onderin bij bij de Midkapfondsen. De luchtvaartmaatschappij meldde zo snel mogelijk een definitieve vervanger te willen hebben voor de opgestapte topman Jean-Marc Janaillac.

Bestuursvoorzitter Dijkstra van Flow Traders (-1,4%) wil de handel in cryptomunten zoals bitcoin gaan toevoegen aan de valutahandel die de market maker al ondersteunt.

Bekijk ook: Kabinet wil stapje terug uit postmarkt

PostNL klom 6,9%. De overheid wil terugtreden op de postmarkt, meldden bronnen tegen De Telegraaf, en dat biedt kansen voor branchegenoten en investeerders.

Smallcap ForFarmers (-1%) werd voor het eerst gevolgd door Bank Degroof Petercam, met een ’houden’-advies aan klanten.

Op de lokale markt leverde Adyen 4,1% in, na donderdag al bijna 4% te hebben ingeleverd. Woensdag was de betalingsverwerker nog bijna verdubbeld ten opzichte van de introductiekoers van €240.