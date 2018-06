Vader Sharleyne eist een ton smartengeld

Zij staat momenteel terecht op verdenking van moord dan wel doodslag op haar dochtertje. De vrouw ontkent de hand te hebben gehad in de dood van het meisje. In eerste instantie seponeerde het Openbaar Ministerie de zaak tegen haar wegens gebrek aan bewijs. De vader, Victor Remouchamps, wist vorig jaar via een klachtprocedure alsnog strafvervolging van de vrouw te bewerkstelligen.

Volgens advocaat Sébas Diekstra heeft de gruwelijke dood van Sharleyne geleid tot een posttraumatische stressstoornis bij haar vader. De claim behelst smartengeld voor geleden ’shockschade’. Remouchamps en moeder J. waren al uit elkaar toen het kind overleed.

Remouchamps is niet de biologische vader van het kind. De rechtbank stelde naar aanleiding van de vordering enkele kritische vragen aan de man, onder meer over het feit dat hij in een juridische procedure heeft ontkend dat Sharleyne zijn dochter is. Ook citeerde de rechtbank uit een e-mail van Remouchamps aan Bureau Jeugdzorg, waarin hij schrijft dat Sharleyne zijn leven ontwricht. Hij dreigt dat het kind in de weekends niet meer bij hem mag komen.

Verdachte J. moest de rechtszaal tijdelijk verlaten omdat zij haar emoties niet de baas kon.

Diekstra hekelde het feit dat J. voorafgaand aan het proces heeft gezwegen. Ze heeft het onderzoek willen afwachten, om te zien wat er aan bewijs tegen haar ligt, aldus de raadsman. Dat moet worden meegewogen bij het bepalen van de straf, vindt hij. „Die straf moet tegen de maximale aan liggen.”

Het bewijs tegen J. is volgens Diekstra „overweldigend.” Hij is ervan overtuigd dat J. zich schuldig heeft gemaakt aan moord.