Goed nieuws voor Sylvia: nieuw rolstoelbed na diefstal

Sylvia’s levensverhaal was in 2010 te zien in Het mooiste meisje van de klas. Aan presentator Jaap Jongbloed vertelde ze destijds dat ze al jaren niet meer de deur uit was geweest.

Toen vroegere vrienden dat zagen, gingen ze over tot actie. Voor Sylvia werd een speciaal rolstoelbed gemaakt. Sylvia: "Dat bed waren mijn benen. Daardoor kon ik de deur uit. Ik was daarom ook heel verdrietig toen het werd gestolen."

Sylvia tweette over de diefstal en retweets genereerden veel aandacht. De dieven werden weliswaar niet gevonden en haar rolstoelbed evenmin, maar er werd wel gedoneerd. "Een bevriende kunstenaar zei: 'Ik ga proberen om het opnieuw te maken voor je. En dat is gelukt! Met crowdfunding is er 5000 euro opgehaald.

Het vervaardigen van de wagen zelf kostte bijna 3000 euro maar de bijbehorende aanhanger was ook weg. Dus daar was ook een nieuwe voor nodig. Ik heb nu een wielklem en drie sloten gekocht. Als een dief mijn kar nu wil meenemen, moet ‘ie eerst echt goed zagen. Daar worden we 's nachts wel wakker van!

De afgelopen maanden waren een rare gewaarwording, want ik was opnieuw gebonden aan bed en bank. Ook bijvoorbeeld afspraken met de tandarts en de oogarts moesten worden verzet, want zonder mijn rolstoelbed onderga ik echt hevige pijnen als ik ergens naartoe moet. De muren kwamen op me af, al mijn energie was weg. Natuurlijk wist ik dat er gewerkt werd aan een nieuw bed voor me, maar ik wist natuurlijk niet zeker of het zou lukken."

Gelukkig was het gisteren zover: Sylvia kon haar speciale rolstoelbed testen. "Mijn nieuwe kar is nog beter dan de vorige. Want naast speciale banden heeft deze kar ook speciale veren. Zo ondervind ik minder hinder van eventuele hobbels op de weg.

En doordat deze smaller is dan mijn vorige kar, kan ik er ook mee bij winkels naar binnen. Dus ik kan nu weer winkelen! Dat ga ik binnenkort doen, daar kijk ik ontzettend naar uit. Dat heb ik járen niet gedaan. Alleen al het feit dat ik weet dat ik weer de deur uit kán, is al zo fijn. Ik heb eindelijk mijn benen weer terug!"

