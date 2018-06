Spannende tijden voor spaarders

Maar het feit blijft dat de spaarders ook daarna voorlopig niet hoeven te rekenen op een renteverhoging. Bovendien moeten zij een vermogensbelasting betalen die er nog steeds van uitgaat dat je een behoorlijk rendement kan halen, terwijl dat niet zo is. Ik heb medelijden met de spaarders die in de Bitcoin zijn gevlucht om nog enig rendement te kunnen halen en nu nerveus afwachten of deze herstelt na de koersval. Economen zijn het oneens: de één zegt dat het een ’bubbel’ is en een ander denkt dat aan het eind van het jaar de koers weer verhoogd is. Ik hoop het laatste, maar het worden spannende tijden.

Louis Hofman,

Amsterdam