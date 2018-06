Zeer waarschijnlijk aanslag Keulen voorkomen

Maassen beklemtoonde wel dat het onderzoek nog niet is afgerond, maar alles wijst erop dat een terroristische aanslag is voorkomen. Hoofdverdachte is de 29-jarige Tunesiër Sief Allah H., die sinds eind 2016 in Duitsland verblijft. Zijn vrouw is inmiddels weer vrijgelaten. De man was al enige tijd geleden in het vizier van politie en BfV door zijn verdachte aankopen op internet.

Sief Allah H. mengde thuis giftige stoffen onder meer met een op internet gekochte elektrische koffiemolen. Hij heeft zo niet alleen omwonenden, maar ook zijn eigen vrouw en kinderen in groot gevaar gebracht.