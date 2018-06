Deze mijt kruipt ’s nachts over je gezicht

De Demodex-mijt leeft in haarzakjes en talgklieren, maar vooral in die in het gezicht. De volwassen mijt heeft vier paar korte pootjes en is 0,1 tot 0,4 mm lang. Honden kunnen ook last hebben van de mijt.

De mijt kan veel jeuk en soms pijn veroorzaken. De eitjes van de Demodex-mijt zijn niet gevoelig voor medicijnen, omdat deze nog niet uit zijn gekomen.

