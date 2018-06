’Upskirting’ net geen misdrijf in Engeland

De actie van sir Christopher Chope leidde tot verontwaardiging onder zijn collega’s die luidruchtig verkondigde dat het een schande was.

Er is al wetgeving tegen voyeurisme of onzedelijkheid. Maar de vervolging van bijvoorbeeld types die mobieltjes onder een jurk manoeuvreren, was volgens de initiatiefnemers tot nu toe juridisch onmogelijk omdat de wet niet op deze nieuwe vorm van lastigvallen is ingesteld.

De Britse regering steunde volgens minister van Justitie, Lucy Frazer, het initiatief van de Liberaal-Democratische parlementariër Wera Hobhouser. Zij was met anderen een campagne gestart voor strengere wetgeving om je lichaam en privésfeer beter te beschermen tegen opdringerige figuren met camera’s of mobieltjes.

De wetswijziging is niet helemaal van de baan want er zijn andere mogelijkheden om het initiatief in discussie te brengen.