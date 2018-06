Nederlandse en Russische topdiplomaten dikke voetbalvrienden

Terwijl Nederland en Rusland in de clinch liggen over MH17 en Syrië, gaat het er bij dit robbertje voetballen toch een stuk gemoedelijker aan toe.

Bekijk ook: Nederlandse topdiplomaat trapt balletje met Russische collega

Om de aftrap van het WK in Rusland te vieren, heeft iedereen in het VN-gebouw zijn voetbalshirt uit de kast getrokken. „Trots op mijn oranje shirt”, zo schrijft Oosterom op Twitter.

Voor de gelegenheid hebben de Nederlandse en Russische gezant hun principes even geparkeerd.

In een meer dagelijkse setting gaat het er heel anders aan toe. Zo heeft minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken in de VN-Veiligheidsraad de confrontatie gezocht met de Russen die hij verwijt ’desinformatie te verspreiden’ en ’de realiteit te vertekenen’ over het neerschieten van de MH17.

Ook hebben de VS met de westerse bondgenoten in de VN-Veiligheidsraad geen overeenstemming met de Russen kunnen bereiken om te achterhalen of er opnieuw chemische wapens zijn gebruikt in Syrië.

„Het Wereld Kampioenschap voetbal is altijd een moment om de wereld bij elkaar te brengen”, aldus van Oosterom.