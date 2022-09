Na lange droogte weer buien over Nederland: hoe kan het dat je de regen ruikt?

Iedereen kent het wel, de bijzondere geur die je buiten ruikt na een zomers regenbuitje. Maar hoe ontstaat deze geur?

Meteoroloog Johnny Willemsen van Weeronline legt uit: „De lekkere geur heeft een naam: Petrichor. Dit woord komt uit het Oudgrieks en is een samenstelling van de woorden ’petra’ en ’ichor’. Petra betekent steen en ichor is het bloed van de goden. Petrichor ontstaat wanneer regen op droge grond valt. De moleculen verantwoordelijk voor deze geur ontstaan, door chemische reacties van plantenresten en bacteriën, tijdens droog en warm weer. Deze moleculen bevinden zich op de grond en wanneer het regent kunnen ze zich mengen met lucht en komt de geur vrij.”

Verkoelende buien trekken maandagavond vanuit België ons land binnen en trekken via Brabant, Zeeland en Zuid-Holland naar het noorden. Ook de komende dagen zullen er regelmatig (onweers)buien vallen en is de typerende geur vermoedelijk op veel plekken te ruiken. De geur verspreidt zich het beste in de lucht als het niet al te hard regent op zand- of kleigronden. Deze grondsoorten komen in Nederland op grote schaal voor.

„Waarom we vinden dat het na regen lekker ruik? Daar zijn de meningen over verdeeld. Sommige wetenschappers denken dat dit komt doordat onze voorouders zeer afhankelijk waren van het weer en vooral van regen. Na een periode van droogte ervaarden zij een euforisch gevoel als het regende”, aldus Willemsen.