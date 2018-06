’Dit wil je niet nog een keer meemaken’

LIERDERHOLTHUIS - Schapenboer Christian Kalter slaapt de laatste dagen met één oog open sinds een - naar eigen inschatting - hongerige wolf een waar bloedbad aanrichtte onder z’n 172 schapen. Bij de aanval lieten 26 dieren het leven, een drama voor de veehouder uit het Sallandse dorpje Lierderholthuis. „Als je dit één of twee keer meemaakt, kan ik me heel goed voorstellen dat men zegt ’het is mooi geweest’.”