Einde Schengen? Duitsland sluit mogelijk grenzen

Dat gevaar dreigt alleen als Seehofer in het conflict aan het langste eind trekt én als hij inderdaad de grenzen verder wil sluiten. „Dat zou heel vervelend zijn. Want dan ben je ook klaar met Schengen”, zegt Harbers met een verwijzing naar het verdrag dat ervoor zorgt dat Europeanen vrij van het ene naar het andere Europese land kunnen reizen. „De enigen die daar last van hebben zijn forenzen, vakantiegangers en truckchauffeurs.”

Harbers hoopt „vooral dat ze eruit komen in Duitsland, want dat betekent weer dat we ook in Europa verder kunnen.” „Het is nooit goed als even onduidelijk is waar een lidstaat voor staat, maar ik geef ze alle ruimte om daar de komende tijd uit te komen.”