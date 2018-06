Veel politie op de been tijdens Marokko-Iran

Ook in het buitenland is veel politie paraat. In Brussel, waar onlangs nog flinke rellen uitbraken, staan maar liefst vierhonderd agenten klaar om in te grijpen mocht het mis gaan.

Toen het Noord-Afrikaanse land zich op 11 november plaatste voor het WK, gingen de Nedermarokkanen al feestend de straat op.

Mishandeld

In Den Haag en Amsterdam escaleerde de boel. In de Haagse Schilderswijk werden inzittenden van auto’s en een agent mishandeld. Andere relschoppers gooiden met stenen en spullen naar de politie. In Amsterdam legden feestvierders het tramverkeer rond het Mercatorplein stil en werd de politie bekogeld met vuurwerk.

Na de Haagse rellen kregen elf raddraaiers een gebiedsverbod, laat gemeentewoordvoerder Daan Bonenkamp weten. „Dit verbod gold ook voor de jaarwisseling én geldt tijdens het WK Voetbal ook op de eerste drie speeldagen van Marokko. Mocht Marokko verder komen in het toernooi, dan blijven de betreffende gebiedsverboden van kracht.”

Commandocentrum

Maar de Hofstad neemt meer maatregelen. Bewoners houden samen met agenten een oogje in het zeil, er is een speciaal commandocentrum voor de politie en ’flexibel cameratoezicht’. „Het Openbaar Ministerie zal indien nodig raddraaiers zo veel als mogelijk een lik-op-stuk aanpak geven”, aldus de gemeente.

In Amsterdam-West zou wel op een groot scherm worden gekeken naar de wedstrijden van Marokko, maar tot spijt van organisator Mourad el Otmani is dat plan financieel niet rondgekomen. Voorzitter Jan Struis van politievakbond NPB is daar minder rouwig om. „West is al een tijd onrustig qua jeugd.”

Uitbundig volk

Hij kijkt met enige vrees naar de WK-periode. „Van de Turken weten we hoe ze feestvieren, van de Marokkanen niet. Maar ook zij zijn een uitbundig volk, dus we houden rekening met uitingen.” En dan doelt hij niet op feestgedruis. „Gelukkig is er aandacht en liggen er korte draaiboeken. Wijkteams boren nu al hun contacten in de Marokkaanse netwerken aan om de boel goed te laten verlopen.”

Zuiderburen

In België heeft de federale politie tweehonderd man achter de hand om lokale collega’s te hulp te schieten. Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon heeft de politiekorpsen gevraagd een risicoanalyse te maken voor elke wedstrijd. Hij zei op de radio dat nog veel andere maatregelen zijn genomen.

Grote schermen verboden

Eind vorig jaar braken in Brussel rellen uit na een kwalificatiewedstrijd tussen Marokko en Ivoorkust. Later concludeerden toezichthouders dat de politie onvoldoende was voorbereid. De stad Brussel heeft grote schermen om veiligheidsredenen verboden.